（影）與郭婷筠尾牙趕場出車禍畫面曝 曾瑋中受驚：貨車再擠就要去了

〔記者陳建志／台中報導〕歌手曾瑋中演唱的〈必巡〉點閱破2700萬次，9日晚間與女歌手郭婷筠搭計程車趕場尾牙，卻在台中烏日出車禍，曾瑋中搭乘計程車的車門整個被貨櫃車的車輪卡死，所幸兩人和雙方的司機都無恙，當時兩輛車都要進台74線的匝道，相關的肇事原因和責任，將由鑑定單位或法院研判後釐清。

郭婷筠、曾瑋中趕場跑尾牙遇到車禍。（資料照，時代創藝提供）

這起車禍發生在本月9日晚間6點46分，當時譚姓計程車駕駛計程車沿高鐵路3段中間車道向左變換至內側車道欲匯入台74線匝道時，與同向內線車道的貨櫃車發生同向擦撞，所幸現場無人員受傷。

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台語男歌手曾瑋中、女歌手郭婷筠9日晚間搭計程車前往企業尾牙演出，途中計程車和貨櫃車發生擦撞，車門完全卡死，所幸兩人都無恙，虛驚一場。（記者陳建志翻攝）

不過當時計程車上，搭乘的乘客是以一曲〈必巡〉點閱破2700萬次的台語男歌手曾瑋中，同車還有曾入圍金曲獎最佳台語女歌手獎的郭婷筠，兩人當時搭計程車要去中部某企業的尾牙演出，不料從高鐵站轉乘計程車時發生車禍，所幸兩人和司機都無恙。

台語男歌手曾瑋中、女歌手郭婷筠9日晚間搭計程車前往企業尾牙演出，途中計程車和貨櫃車發生擦撞，車門完全卡死，所幸兩人都無恙，虛驚一場。（記者陳建志翻攝）

曾瑋中也在臉書發文跟粉絲報平安，表示事發當下是真的有嚇到，一開始還不知道發生什麼事，一轉頭就發現那台大貨車已經卡在他們車子旁邊，大貨車的輪子就跟他只有一門之隔，還撞了好幾下，要是貨車司機完全沒注意再硬擠進來，「我大概就要去了」，強調自己當時異常冷靜，反倒同車郭婷筠尖叫連連，提醒大家年關將近，大家出門在外真的要隨時注意路況。

烏日分局警方呼籲，駕駛人行車由同向二車道進入一車道時，應讓直行車道的車輛先行。如在交通壅塞時，則內、外側車道車輛應互為禮讓，逐車交互輪流行駛，並保持安全距離及間隔，以確保行車安全。

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