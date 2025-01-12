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陳語安痛失16年摯愛 親揭「分離心聲」：是一種解脫

陳語安出席一日店長活動。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）陳語安出席一日店長活動。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳語安今（12日）擔任保養品牌一日店長，她透露16歲的愛犬「伊比」上個月離世，已走出悲傷的心情，「因為牠老了生病，醫生有講時間點，我已經有心理準備，對牠也是一種解脫，希望牠去當小天使，我還是會難過，但是現在有點釋懷，就把牠留在心中。」

陳語安出席一日店長活動。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）陳語安出席一日店長活動。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）

陳語安出席一日店長活動。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）陳語安出席一日店長活動。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）

陳語安談到，跨年和姐妹淘赴北海道滑雪，每天都戴著面罩，素顏在雪地裡摔來摔去，她笑說6天完全零豔遇，「我戴一層面罩，大家都只看到眼睛，又各種摔來摔去，其實滿狼狽的。」她對滑雪已上癮，打算2月再去一次，但尚未想好旅伴，保守說：「都是一些滑雪愛好者。」

陳語安出席一日店長活動。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）陳語安出席一日店長活動。（凹凹凸凸娛樂工作室提供）

陳語安跨年赴北海道滑雪。（翻攝自臉書）陳語安跨年赴北海道滑雪。（翻攝自臉書）

陳語安的皮膚屬混合肌，北海道當地零下8至11度的氣溫，讓她快要受不了，她說：「日本非常乾，明顯感覺臉刺痛，這時候我的所有保養步驟都以保濕為主，這幾天一直敷面膜，連續3天，狀況就恢復滿快的。」談及日常保養，她說：「我會多喝水，肌膚保持水分以外也可排毒，盡量逼自己一天喝到兩千CC的水。」

陳語安出席一日店長活動。（記者李紹綾攝）陳語安出席一日店長活動。（記者李紹綾攝）

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