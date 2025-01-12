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白靈目擊洛杉磯野火 濃煙佈滿天空駭人場景

白靈目擊洛杉磯野火，畫面怵目驚心。（翻攝自白靈IG）白靈目擊洛杉磯野火，畫面怵目驚心。（翻攝自白靈IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國加州洛杉磯郡野火持續蔓延，天乾物燥、缺水，加上風勢助長，多處火勢齊發，其中規模最大是太平洋斷崖野火（Pacific Palisades Fire），已燒毀2萬2660英畝（約91.7平方公里），僅11％範圍受控制。

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好萊塢女星白靈11日在個人IG曬出野火2張照片和影片，紀錄她身後熊熊大火引爆的濃煙瀰漫整個天空，看起來相當怵目驚心。

白靈透露11日收到撤離通知，當時的她驚嚇到無法分辨是否真的需要離開家園。（翻攝自白靈IG）白靈透露11日收到撤離通知，當時的她驚嚇到無法分辨是否真的需要離開家園。（翻攝自白靈IG）

發文中，白靈將手指向後方山脈：「你們看到煙霧，就是洛杉磯野火所在位置。」並透露現況：「我一直處於忙碌，持續與野火造成災害進行抗爭；野火在洛杉磯各地迅速蔓延，令人恐懼又難過。」

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白靈最後向受害者喊話：「人類精神意志強大，生活不管如何都要繼續下去，洛杉磯的人都要堅強，只要身體健康、有個地方能喘息，就是最幸運的人。」

 

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