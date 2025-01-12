永別了魚夫！ 化身天頂上光的那粒星

作家「魚夫」林奎佑2024年12月30日過世享壽65歲，家屬於昨（11）日在台南殯儀館舉行告別式。（翻攝自魚夫臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕知名政治漫畫家「魚夫」林奎佑去年12月30日因肝癌過世，享壽65歲，11日上午在台南市立殯儀館明德廳舉行告別式，總統賴清德、前總統陳水扁都親自到場致意，賴清德並頒發褒揚令，表彰他對台灣文化貢獻。

魚夫家屬11日晚間在他臉書發文，向外界表達謝意：



今天大家坐在這裡站在那裡，為你我的林奎佑魚夫舉辦這場告別式，相信是你我深深的不甘，他的離開是我們家族最大的損失，「他倘知悉大家這樣肯定伊，讚嘆伊，疼惜伊，寫文章，拍影片紀念伊，贊助這個場所走人生最後的一段路，一定感覺真安慰，真價值。」

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「這世人有這麼多的知己朋友、忠實粉絲，和濟濟幫持的同學同事遠親近鄰佮一路給他機會的報社長官，出版社，電台，電視台以及大學和社團組織協會，他的參與付出和各種的創作，攏得到大家對伊精彩人生的照顧，欣賞和懷念，在此，我代表家屬，向大家謝多謝。」

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魚夫這段期間，家屬感謝前有盡心的醫護人員，後有禮儀公司的幫忙，和在靈堂捻香所在逗相工的真多朋友，台南市政府、中央文化部的關心和支持，「人生各個階段的老戰友好朋友用心安貼，可當圓滿來辦成這個告別式，領受賴清德總統親自頒發褒揚令，也得到台南市長黃偉哲頒發卓越市民肯定，感謝，伊一定真感心，伊一定真歡喜，大家一定平安順勢！」

家屬最後感謝大家對魚夫一生的疼愛，「日時，他可化做輕風、日頭在你我的身邊，暗時，他是天頂上光的那粒星，就讓我們作夥希望：佮伊共款心在台灣，祝福你我，平安永遠存在。」

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