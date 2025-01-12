陳佩琪舉布條「讓柯文哲回家盡孝」 柯傅堯要不要回來？

民眾黨11日在自由廣場「釘孤枝」活動，前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪到場聲援。（記者劉信德攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨11日號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公，柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭也到場，2人致詞後同在台上舉起「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」大布條。

柯文哲遭羈押柯爸又因病住院，陳佩琪心力交瘁，面對家中變故，柯文哲3子女都滯留海外不願回台，有網友日前曬出疑似柯文哲兒子柯傅堯交友軟體資料，最後上線時間在去年12月24日平安夜，大批網友忍不住留言「陪著媽媽渡過難關很難嗎？ 」、「 爸爸在土城、阿公在醫院、就是不願意回來！」

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今（12）日上午，團購電商名人「486先生」陳延昶透過臉書發文向柯傅堯喊話：「阿堯，你阿公快X了，趕快從日本回來吧，別再吃牛排、把妹，你媽媽、姑姑現在很擔心。」藉發文呼應陳佩琪、柯美蘭昨高舉「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」布條舉動，酸諷意味濃厚。

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日前民進黨立委王義川也在三立新聞台談話節目《新台派上線》爆料，柯傅堯曾在社群上撩妹，自己也是他IG好友，後來柯傅堯把名字改掉，更把王義川踢走；王義川也公開柯傅堯在交友軟體資料，與網友曬出的是同一個平台，最新上線時間就是去年平安夜。當時平安夜這天，陳佩琪現身自由廣場和支持者一起排出「平安回家，Free KP」文字，哽咽盼柯文哲平安回家：「我希望有個完整的家。」

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