張秀卿「嚴重潔癖」被罵翻 王彩樺也怒了：我又不是白雲

邵大倫（左起）、蔡秋鳳、張秀卿和王彩樺今錄製《WE ARE 我們的除夕夜》歌廳秀主題。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕邵大倫、蔡秋鳳、張秀卿和王彩樺組成「三后一王」的組合為《WE ARE 我們的除夕夜》再現經典，4位今晚在北流錄影前受訪，張秀卿嚴重潔癖成為全場焦點。

王彩樺爆料到張秀卿家作客時，還要穿上她的睡衣才可以進門，蔡秋鳳也補充：「她要我們穿阿嬤內褲！」張秀卿說因為阿嬤內褲比較便宜，不過卻止不住王彩樺的嘴，她繼續說：「張秀卿有潔癖，跟老公要親嘴前還要刷牙，吃飯還要用公筷，怎樣？我是那麼髒嗎，我又不是白雲，白雲才是髒東西。」一席話笑翻眾人。

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王彩樺（記者王文麟攝）

王彩樺透露與其他3位私下都很熟也各自在很多場合合作過，但4人共演卻是第一次，資歷最淺的邵大倫面對三后，他自嘲是局外人，負責上台畫圈圈跟掌控表演時間。蔡秋鳳近日飽受腸胃炎所苦，至今都尚未痊癒，不過她很高興身邊有王彩樺和張秀卿可以用講笑話扛場面，自己負責在旁邊微笑就好。

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