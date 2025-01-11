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娛樂 最新消息

babyMINT無懼寒流！正妹栩栩9天後考學測 壓力大到哭了

BabyMINT簽唱會。（記者胡舜翔攝）BabyMINT簽唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由栩栩、粼粼、熙妍、品妡、Vikky及丞妘組成的女團babyMINT，今天在信義區舉辦簽唱會，面對寒流來襲，6人照樣露出纖腰及美腿，敬業唱跳新歌。

babyMINT笑說：「彩排的時候覺得有點冷，但正式開始的時候，看到這麼多粉絲到場支持，就完全忘記冷了。」而大夥的保暖措施，就是在身上各處都貼滿暖暖包。

本來丞妘一開始沒有貼，甚至傻傻地說：「這樣我會貼在肉上面耶！」讓品妡忍不住回說：「你可以反過來貼啊！」丞妘才恍然大悟。

BabyMINT簽唱會。（記者胡舜翔攝）BabyMINT簽唱會。（記者胡舜翔攝）

babyMINT發行首張迷你專輯《BBMatrix ∞》，身為高三生的栩栩是準考生，只見學測倒數計時9天，心情非常緊張，直說現在腦袋很燒，時常都會忘記讀了什麼內容。

栩栩從小就學音樂，目前就讀音樂班，她的第一志願是北藝大音樂系，感謝家人一路以來支持，坦言近來為了兼顧工作與課業，時常壓力大到崩潰痛哭。

今天由同門的木木擔任主持人，木木感動說：「看到支持babyMINT的粉絲越來越多，我非常開心，因為她們真的是一群很討喜的女孩，然後想著未來一定會有更多人因為babyMINT的存在感到幸福，我就覺得好驕傲！」

BabyMINT簽唱會。（記者胡舜翔攝）BabyMINT簽唱會。（記者胡舜翔攝）

babyMINT的學弟天狼星成員＋How李家皓、潘永安、泥秋及正耀也現身站台；＋How李家皓率領天狼星成員現場大跳babyMINT的歌曲《心悸寶貝 BIUBIU》，展現對學姐的支持。

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