不怕寒流！壯壯、鮪魚穿比基尼耍辣「趴地吃便當」炸出美胸

壯壯（左）與鮪魚（右）到關島避寒。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日寒流來襲，各地降溫非常有感，樂天桃猿團長壯壯與好友鮪魚到關島避寒，兩人分別在IG曬出多張比基尼辣照，在寒冬獻上溫暖，讓不少網友直呼，「突然覺得…天氣不冷了」。

壯壯穿比基尼趴著享用美食耍辣。（翻攝自IG）

壯壯在IG曬出多張比基尼福利照，在文中透露，「霸王寒流來襲，只好跟鮪魚寶寶來關島來吸收大太陽光的能力啦！補充滿滿陽光維生素。」，照片中可見她身穿綠色印花三點式泳衣，趴在涼亭的地墊上享受餐盒美食，傾倒出傲人美胸，結實腹肌及翹臀曲線一覽無遺，絕美身材令人目不轉睛。

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鮪魚大方秀出火辣身材。（翻攝自IG）

鮪魚則是身穿深色迷彩樣式的泳裝，同樣在享用餐盒，俏皮跟美食擺拍的模樣相當惹火，大方展現深邃事業線及白皙美腿。兩人的辣照曝光後，吸引大批粉絲朝聖直呼，「吃飯都吃到很火的感覺，這樣子是可以的嘛～」、「這是姿勢教科書等級了」、「警察這裡有壞人快抓走，原因是吃東西吃的太性感」。

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