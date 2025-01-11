《破‧地獄》朱栢康入圍亞洲電影大獎最佳男配角 PK李康生直呼夢幻

〔記者許世穎／綜合報導〕打破香港票房紀錄的港片《破‧地獄》在香港賣破台幣6億，台灣票房也衝破台幣1800萬，更在第18屆亞洲電影大獎一口氣入圍最佳男主角、最佳男配角及最佳原創音樂3大獎，飾演第三代「喃嘸師傅」的朱栢康，搶下最佳男配角入圍席次，要和金馬影帝李康生等勁敵PK，讓他直呼「很夢幻」。

舞台劇演員出身的朱栢康入行多年，曾以《金都》入圍第56屆金馬獎最佳男主角，近年電影產量豐厚，包括《九龍城寨之圍城》、《但願人長久》、《誤判》等片都能看到他亮眼演出。他在《破‧地獄》飾演許冠文兒子，承繼衣砵成為第三代喃嘸師傅，卻心不在此，和父親衝突不斷，角色充滿挑戰，片中和妹妹齊為父親「破地獄」的戲，感動不少影迷。

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朱栢康在《破‧地獄》大展精湛演技，入圍亞洲電影大獎最佳男配角。（MOM production limited 提供）

朱栢康入圍亞洲電影大獎最佳男配角，將和《默視錄》李康生、《九龍城寨之圍城》伍允龍、《我心裡的太陽》池松壯亮、《長夜盡頭的微光》光石研爭獎，得知入圍當下超開心，直呼：「能夠和李康生一起提名好夢幻！」

朱栢康對於和李康生一起提名直呼夢幻。（MOM production limited 提供）

他坦言從沒想過自己會入圍，感性表示：「人生就是充滿意料之外的驚喜，謝謝亞洲電影大獎的評審，讓我有機會以《破·地獄》裡面的角色，和其他優秀的演員一起入圍，感到無比光榮和榮幸！謝謝所有工作人員和演員，成就了我的演出，也謝謝我的經紀團隊。」他也開心預告今年會有台灣電影《搜查瑠公圳》跟大家見面，屆時也將來台宣傳。

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