晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《破‧地獄》朱栢康入圍亞洲電影大獎最佳男配角 PK李康生直呼夢幻

〔記者許世穎／綜合報導〕打破香港票房紀錄的港片《破‧地獄》在香港賣破台幣6億，台灣票房也衝破台幣1800萬，更在第18屆亞洲電影大獎一口氣入圍最佳男主角、最佳男配角及最佳原創音樂3大獎，飾演第三代「喃嘸師傅」的朱栢康，搶下最佳男配角入圍席次，要和金馬影帝李康生等勁敵PK，讓他直呼「很夢幻」。

舞台劇演員出身的朱栢康入行多年，曾以《金都》入圍第56屆金馬獎最佳男主角，近年電影產量豐厚，包括《九龍城寨之圍城》、《但願人長久》、《誤判》等片都能看到他亮眼演出。他在《破‧地獄》飾演許冠文兒子，承繼衣砵成為第三代喃嘸師傅，卻心不在此，和父親衝突不斷，角色充滿挑戰，片中和妹妹齊為父親「破地獄」的戲，感動不少影迷。

朱栢康在《破‧地獄》大展精湛演技，入圍亞洲電影大獎最佳男配角。（MOM production limited 提供）朱栢康在《破‧地獄》大展精湛演技，入圍亞洲電影大獎最佳男配角。（MOM production limited 提供）

朱栢康入圍亞洲電影大獎最佳男配角，將和《默視錄》李康生、《九龍城寨之圍城》伍允龍、《我心裡的太陽》池松壯亮、《長夜盡頭的微光》光石研爭獎，得知入圍當下超開心，直呼：「能夠和李康生一起提名好夢幻！」

朱栢康對於和李康生一起提名直呼夢幻。（MOM production limited 提供）朱栢康對於和李康生一起提名直呼夢幻。（MOM production limited 提供）

他坦言從沒想過自己會入圍，感性表示：「人生就是充滿意料之外的驚喜，謝謝亞洲電影大獎的評審，讓我有機會以《破·地獄》裡面的角色，和其他優秀的演員一起入圍，感到無比光榮和榮幸！謝謝所有工作人員和演員，成就了我的演出，也謝謝我的經紀團隊。」他也開心預告今年會有台灣電影《搜查瑠公圳》跟大家見面，屆時也將來台宣傳。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中