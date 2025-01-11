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娛樂 電視

八點檔女神「離開台灣」變敢了 遭小鮮肉追求...露骨暗示「我很乾」

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔真人娜美」張家瑋去年10月赴菲律賓就讀語言學校，昨（10日）出席王瞳餐廳開幕活動，笑說遊學期間最開心的是同學們都不相信她已37歲，「他們都以為我才20幾歲。」她透露這2個月，被4名不同國家的男生告白，有受寵若驚的感覺，「我心態很理性，會覺得這是學生的戀愛。」但也因「菜英文」鬧出不少笑話。

張家瑋分享，於菲律賓就讀語言學校，兩個月的費將近27萬元，第一個月專注於學習語言，沒有太多的社交活動，加上一開始自我介紹時，就和同學們說自己是演員，以致於和同學有一些距離感，老師鼓勵她要多交朋友，並從過程中學習，其中有位23歲的越南鮮肉超積極，每天都利用機會和她對話，甚至還在圖書館告白：「I love you，You know？」卻遭張家瑋冷回：「你喜歡我是你的事情，我們現在該專注在學習。」

張家瑋。（記者陳奕全攝）張家瑋。（記者陳奕全攝）

越南鮮肉就算被打槍還是不放棄，在張家瑋回台灣的前一天，竟傳訊息問說：「妳有什麼需要，我可以幫妳拿行李。」讓她不知該如何是好，只能已讀不回，沒想到要飛的當天，越南鮮肉拿著2杯咖啡坐在餐廳等，看到她便問：「妳坐幾點的飛機？我來幫妳。」她再度用破英文回：「No no no！ I can I can，You don’t need help thing。」最後越南男透過其他同學傳訊表示，要到機場見她最後一面，想當面說聲再見。

張家瑋談到，該名越南男一到機場，她客氣說：「謝謝你來。」但因自己口渴想喝水，但又想不起「嘴巴很渴」的英文要怎麼說，便脫口說：「My mouth dry dry（我的嘴巴很乾）。」讓對方差點誤會，她也笑說：「我只是跟他對話，不想要有任何的曖昧。」但另一個在現場的同學卻很興奮問她：「你們剛剛是不是在談戀愛，我看你們靠的好近，一定是在講什麼情話。」當得知是發生「雞同鴨講」事件後，當場大虧張家瑋：「都在這麼浪漫的時候了，妳還在給我學英文！」

眾人好奇該名越南鮮肉究竟哪一點不符合標準？一旁的楊皓崴爆料，外型沒有達到標準，張家瑋笑著否認，並稱覺得台灣男生帥多了，有了這次的遊學經驗，她覺得自己有所成長，從不敢開口說英文，到現在已有勇氣開口說英文，至於是否能接受異國戀？單身2、3年的她說：「我需要長時間的相處。」

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