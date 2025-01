八點檔女神「離開台灣」變敢了 遭小鮮肉追求...露骨暗示「我很乾」

〔記者李紹綾/台北報導〕「八點檔真人娜美」張家瑋去年10月赴菲律賓就讀語言學校,昨(10日)出席王瞳餐廳開幕活動,笑說遊學期間最開心的是同學們都不相信她已37歲,「他們都以為我才20幾歲。」她透露這2個月,被4名不同國家的男生告白,有受寵若驚的感覺,「我心態很理性,會覺得這是學生的戀愛。」但也因「菜英文」鬧出不少笑話。

張家瑋分享,於菲律賓就讀語言學校,兩個月的費將近27萬元,第一個月專注於學習語言,沒有太多的社交活動,加上一開始自我介紹時,就和同學們說自己是演員,以致於和同學有一些距離感,老師鼓勵她要多交朋友,並從過程中學習,其中有位23歲的越南鮮肉超積極,每天都利用機會和她對話,甚至還在圖書館告白:「I love you,You know?」卻遭張家瑋冷回:「你喜歡我是你的事情,我們現在該專注在學習。」

請繼續往下閱讀...

張家瑋。(記者陳奕全攝)

越南鮮肉就算被打槍還是不放棄,在張家瑋回台灣的前一天,竟傳訊息問說:「妳有什麼需要,我可以幫妳拿行李。」讓她不知該如何是好,只能已讀不回,沒想到要飛的當天,越南鮮肉拿著2杯咖啡坐在餐廳等,看到她便問:「妳坐幾點的飛機?我來幫妳。」她再度用破英文回:「No no no! I can I can,You don’t need help thing。」最後越南男透過其他同學傳訊表示,要到機場見她最後一面,想當面說聲再見。

張家瑋談到,該名越南男一到機場,她客氣說:「謝謝你來。」但因自己口渴想喝水,但又想不起「嘴巴很渴」的英文要怎麼說,便脫口說:「My mouth dry dry(我的嘴巴很乾)。」讓對方差點誤會,她也笑說:「我只是跟他對話,不想要有任何的曖昧。」但另一個在現場的同學卻很興奮問她:「你們剛剛是不是在談戀愛,我看你們靠的好近,一定是在講什麼情話。」當得知是發生「雞同鴨講」事件後,當場大虧張家瑋:「都在這麼浪漫的時候了,妳還在給我學英文!」

眾人好奇該名越南鮮肉究竟哪一點不符合標準?一旁的楊皓崴爆料,外型沒有達到標準,張家瑋笑著否認,並稱覺得台灣男生帥多了,有了這次的遊學經驗,她覺得自己有所成長,從不敢開口說英文,到現在已有勇氣開口說英文,至於是否能接受異國戀?單身2、3年的她說:「我需要長時間的相處。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法