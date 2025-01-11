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娛樂 最新消息

男星淪豬仔回家了！激動喊「感謝祖國」 中國網友高潮了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男藝人王星赴泰國拍戲之後驚傳失蹤，經過女友求救和諸多藝人轉發消息，泰國警方7日成功救出王星，他今（11日）於微博PO出貼文，宣布成功脫離緬甸人口販賣集團，也不忘感謝國家，「是祖國的強大給了我勇氣和希望」，讓大票中國網友超感動。

王星。（翻攝自微博）王星。（翻攝自微博）

王星今天在微博撰文表示，「我是中國公民，此時此刻，我已經回到祖國的懷抱。這個讓我感到溫暖、踏實、自由的懷抱。」他強調，在異國他鄉，是中國的強大給他勇氣和希望。

王星說，「我只是一個特別普通的人，會害怕、會憂慮，可就是在我快要徹底放棄的時候，是你們給了我希望，讓我選擇再相信一點，再堅持一下，幫助我回到我最愛的祖國、愛我的人身邊。我由衷感謝你們！」

王星貼文。（翻攝自微博）王星貼文。（翻攝自微博）

貼文曝光後，讓大批中國網友超感動，紛紛留言「感謝強大的祖國吧」、「終於回來了！感謝強大的祖國」、「希望更多人口販運受害者能夠回到祖國」、「回來了就好了，全國同胞都在擔心你們，你女朋友真的太棒了」。

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