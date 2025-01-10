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崔佩儀兒遇洛杉磯惡火！目睹嚴重災情「第一視角曝光」

崔佩儀愛子貝克宇目睹洛杉磯惡火帶來的災情。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）崔佩儀愛子貝克宇目睹洛杉磯惡火帶來的災情。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕59歲崔佩儀的愛子貝克宇2年前赴美國洛杉磯就讀Musicians Institute（MI），目前大四的他近日目睹南加州野火狂燒，在開車的過程中也親見颶風帶來的大自然威力，第一視角令人觸目驚心，嚴重的災情也使得學校宣布停課，也讓母親崔佩儀相當憂心，跨海向他不斷喊話。

美國加州洛杉磯野火持續延燒，目前已造成10人死亡，超過1萬棟房屋被燒毀，崔佩儀的愛子貝克宇在當地就學，也因爲嚴重災情而被告知停課，他駕車行經高速公路時周遭滿是濃煙密佈，想仔細看清前方都相當吃力，所幸已抵達安全之處並且毫髮無傷。

貝克宇駕車時遇被颶風吹倒的樹木。（翻攝自臉書）貝克宇駕車時遇被颶風吹倒的樹木。（翻攝自臉書）

貝克宇駕車行經高速公路時濃煙密佈。（翻攝自臉書）貝克宇駕車行經高速公路時濃煙密佈。（翻攝自臉書）

洛杉磯惡火釀嚴重災情，貝克宇的學校也宣布停課。（翻攝自臉書）洛杉磯惡火釀嚴重災情，貝克宇的學校也宣布停課。（翻攝自臉書）

此外，貝克宇開車時也目睹許多被颶風吹倒的樹木，也一併透露洛杉磯有好多地方都著火，第一視角曝光令許多人看完都感到觸目驚心。期盼大火能趕快控制、撲滅的同時，崔佩儀擔憂之餘，也欣慰兒子貝克宇獨立自主，不斷喊話：「爸爸、媽媽都不在身邊，自己學會如何生存！」

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