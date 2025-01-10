Lulu接工作突失聯！消失芬蘭「見他秒落淚」：相信魔法

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵為小公視愛唱歌系列《為寶貝唱一首歌》首次創作兒歌，由於接到邀約時她正在芬蘭出外景，因此這首《嗶嗶哩巴嗶哩布》裡充滿著當地靈感，歌名也成了她相信魔法的信心喊話。

Lulu（左）和黃韻玲首次合作歌曲。（小公視提供）

Lulu做過許多兒少節目，終於在音樂上也要踏進兒少世界，身為歌手多年卻從未與黃韻玲合作過，這次藉由《為寶貝唱一首歌》小公視愛唱歌系列第一次合作就是一起創作「兒歌」，尤其出動黃韻玲與愛子阿舍組成的「阿玲娘」母子組共同譜曲，讓Lulu大讚這個緣分真的太美妙了。

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然而Lulu接獲消息時人正好在芬蘭出外景，對於要創作歌詞感到相當驚恐，中間一度和黃韻玲失聯，殊不知一回到台灣靈感大爆發，馬上交出充滿濃濃芬蘭氣氛的初稿，經過來回修改，與黃韻玲分享生命經驗與心中信念，最後完成了《嗶嗶哩巴嗶哩布》這首精彩作品。

Lulu創作兒歌《嗶嗶哩巴嗶哩布》。（小公視提供）

在芬蘭出外景時，Lulu一見到耶誕老人馬上感動落淚，彷彿童話和魔法就在眼前，「魔法就是相信自己可以做得到，只要相信魔法，Everything can happen」，這個念頭馬上浮現在Lulu腦中並深深地烙印在她心上，也因此放進歌詞裡。

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