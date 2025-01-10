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娛樂 最新消息

八點檔片場爆衝突！姚黛瑋當面開嗆「很白目」 錦雯淚訴：我沒有受得了

姚黛瑋（左）、錦雯（右）。（本報組合圖，記者陳奕全攝、民視提供）姚黛瑋（左）、錦雯（右）。（本報組合圖，記者陳奕全攝、民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕姚黛瑋、錦雯在民視前一齣八點檔《愛的榮耀》分別飾演藍葦華的大小老婆，兩人今（10日）出席王瞳新店開幕記者會，對於有傳兩人不合，錦雯爆料，對戲時曾與姚黛瑋吵起來，然而姚黛瑋個性大剌剌，她在現場直接嗆：「她就很白目。」錦雯情緒激動，忍不住落淚，「其實我沒有受得了。」

姚黛瑋與錦雯在劇中有不少對手戲，因角色的個性很不一樣，對戲上難免出現意見不同，姚黛瑋自認個性直率，認為沒有什麼不能說的話，也習慣把複雜的事情簡單化，所以兩人在排戲時，常常會有不同的想法，這時她就會直接問：「你確定要這樣演？」有時錦雯堅持己見，她就會說：「妳春香（錦雯角色名）這樣演，那我大媽咪怎麼辦？」有話直說的個性，讓錦雯難以接受，此時坐在一旁的錦雯眼眶成了水龍頭，當場淚流不止。

錦雯（右3）、姚黛瑋（左3）曾在片場鬧不合。（記者陳奕全攝）錦雯（右3）、姚黛瑋（左3）曾在片場鬧不合。（記者陳奕全攝）

錦雯解釋，因為演了《愛的榮耀》才和姚黛瑋變熟，她承認兩人確實在片場吵起來，透露有次在導演面前排戲，姚黛瑋當大家的質問她「怎麼樣！你三角形（劇本的動作標記）都不用看嗎？這樣要我怎麼演？編劇好可憐。」導演聽到了還說要去跟編劇講，錦雯委屈說：「她講那句話我非常不開心，事後我有跟她說，妳說這句話不好。」

直到兩人變熟後，錦雯更能抓到姚黛瑋的說話方式，「Debby姊很直，我了解她的個性，她有時說出來的話，可以不用太往心裡去。她當下也沒有那個意思。」姚黛瑋表示，能理解錦雯的壓力太大，認為兩人講開就好，她也很心疼錦雯，「她努力想要做好，不想麻煩別人，當她發現自己在什麼點上造成困擾，會很自責。」

王瞳（左起）、宮美樂、姚黛瑋。（記者陳奕全攝）王瞳（左起）、宮美樂、姚黛瑋。（記者陳奕全攝）

錦雯「傻大姐」的個性，讓王瞳、宮美樂非常有同感，王瞳爆料，錦雯還搞錯餐廳開幕日期，提早一天到現場，還在店門口自拍，發到群組讓大家一頭霧水，錦雯被自己的傻逗笑，自嘲：「我覺得我怎麼可以把自己人生過成這樣。」

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