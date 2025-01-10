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娛樂 最新消息

（影）鬼鬼突爆未婚生女 昔合作女星「不意外」：我覺得她會做這種事

〔記者李紹綾／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔今（10日）無預驚宣布未婚當媽，曾和她合作電視劇《戀夏38℃》的姚黛瑋出席王瞳新店開幕活動，被問及鬼鬼的喜訊，她直言不意外，「我覺得她會做這種事。」

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姚黛瑋（右）被問起對鬼鬼喜訊的看法。（記者陳奕全攝）姚黛瑋（右）被問起對鬼鬼喜訊的看法。（記者陳奕全攝）

姚黛瑋、鬼鬼2012年合作《戀夏38℃》，兩人雖然沒有私交，但姚黛瑋表示，以她對鬼鬼她的了解，認為此事很像鬼鬼的作風，「她是很勇敢、直接的孩子，知道自己要什麼，所以很替她開心、祝福。」她也有聽聞鬼鬼早已進行凍卵，為生子做好準備。

相關新聞：鬼鬼愛女誕生！認了「未婚懷孕」 現身回應：不要再問了

外界好奇鬼鬼小孩的生父，鬼鬼認了未婚當媽，「我沒有結婚，不要再問了。」她的經紀人表示：「謝謝大家的關心與祝福，鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。鬼鬼十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身份的鬼鬼，再次感謝。」

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