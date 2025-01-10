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雞排妹控「性騷擾、跟騷法」立案 陳沂轟：利用惡法還沾沾自喜

陳沂（左）與「雞排妹」鄭家純。（翻攝自臉書）陳沂（左）與「雞排妹」鄭家純。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂先前因在發文以「黑菊姐」稱呼「雞排妹」鄭家純，挨告加重誹謗，最終獲3度不起訴；鄭家純9日透露，將案件改為申訴《跟蹤騷擾防治法》及性騷擾，且成功立案。對此，陳沂不滿痛轟，有人利用惡法卻沾沾自喜！

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鄭家純因陳沂在發文以「黑菊姐」稱呼她，認為此用詞影射且貶損其名譽，因此提告加重誹謗。案件偵查後，檢方認定證據不足，作出不起訴處分，但鄭家純不服，聲請再議進入高檢署審查，仍遭駁回。

然而，鄭家純再聲請法院准許提起自訴，試圖翻轉判決，結果士林地院日前裁定駁回，法官更是批，公眾人物應有更高的容忍度，既然公開照片，就應該接受包括正面和負面的評論，而不是要求所有言論都要迎合個人感受。

陳沂6日趁機撿槍在臉書虧鄭家純，表示自己也是收到法院通知，才知道雞排妹連敗不甘心，又跑去「自訴」告她妨害名譽，不過陳沂反酸雞排妹：「法官寫超兇的，我看了都於心不忍。」

鄭家純9日於臉書發文直言，「有一個在路上被ㄉㄚˇ（打）也不被任何人同情的酸民，對我性騷擾性羞辱三年以上，檢察官寫說認為她粗鄙低俗的言行，是影響到她而不是我，所以判不起訴。」她也指出，自己將案件改申訴跟騷法和性騷擾，「警察看完證據後已發出書面告誡，縣政府也來函認定此案性騷擾申訴成立。」

對此，陳沂不滿直呼，現在「性騷擾」的定義是，當事人覺得有就是有，「所以即使是賣飛機杯，妳也不能説她賣飛機杯，這樣就是性騷擾。」只要去社會局申訴，基本上都會成立，然後罰款給國家。她也指出，許多人藉此來整人，讓不爽的人被罰錢，有些人還會因此喪失工作權，「如果我想，也可以去申訴性騷擾，一定會成立。但我認為是惡法，不屑與之同流合污，那就會變成自己最看不起的那種人了！」

陳沂不滿怒批鄭家純。（翻攝自臉書）陳沂不滿怒批鄭家純。（翻攝自臉書）

此外，陳沂也怒批鄭家純，沒想到有人利用惡法卻沾沾自喜，還強調這是善良？真正的善良是不濫訴，也不會在被法院打臉後又利用這種國家公權力來侵害人民。

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