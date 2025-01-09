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娛樂 最新消息

陳沂挨告獲不起訴！ 雞排妹不忍「1動作」反擊...警方出手了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂先前因在發文以「黑菊姐」稱呼「雞排妹」鄭家純，挨告加重誹謗，最終獲3度不起訴，陳沂6日在臉書發文狂酸，「我看了都於心不忍」。對此，鄭家純不忍了，9日透露，將案件改為申訴《跟蹤騷擾防治法》及性騷擾，雙方戰火持續延燒。

陳沂（左）、鄭家純隔空互槓。（翻攝自臉書）陳沂（左）、鄭家純隔空互槓。（翻攝自臉書）

鄭家純因陳沂在發文以「黑菊姐」稱呼她，認為此用詞影射且貶損其名譽，因此提告加重誹謗。案件偵查後，檢方認定證據不足，作出不起訴處分，但鄭家純不服，聲請再議進入高檢署審查，仍遭駁回。

然而，鄭家純再聲請法院准許提起自訴，試圖翻轉判決，結果士林地院日前裁定駁回，法官更是批，公眾人物應有更高的容忍度，既然公開照片，就應該接受包括正面和負面的評論，而不是要求所有言論都要迎合個人感受。

陳沂6日趁機撿槍在臉書虧鄭家純，表示自己也是收到法院通知，才知道雞排妹連敗不甘心，又跑去「自訴」告她妨害名譽，不過陳沂反酸雞排妹：「法官寫超兇的，我看了都於心不忍。」

對此，鄭家純今（9）日於臉書發文直言，「有一個在路上被ㄉㄚˇ（打）也不被任何人同情的酸民，對我性騷擾性羞辱三年以上，檢察官寫說認為她粗鄙低俗的言行，是影響到她而不是我，所以判不起訴。」她也指出，自己將案件改申訴跟騷法和性騷擾，「警察看完證據後已發出書面告誡，縣政府也來函認定此案性騷擾申訴成立。」

鄭家純強調，該感到羞恥的不是受害者，這是正常人都知道的事情。她也反酸陳沂，相同的，如果有一個走在路上莫名其妙被打的受害者，也不應該感到羞恥，大家也都認同暴力是不對的，會給予同情與關心。

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