棒棒堂泰國拍MV「猛男現場失控」 威廉驚喊：有18禁的感覺

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製《來吧！哪裡怕》，日前他們飛泰國曼谷拍MV，挑戰上傳後得在一天24小時內衝破百萬流量，除了mv拍攝，本週六棒也面臨到各種尺度的考驗，種種項目讓他們大嘆「泰荒唐」。

朵拉（左起）、王子、小煜、小杰、威廉、敖犬、阿緯泰國體驗猛男桌邊服務。（TVBS提供）

當六棒抵達泰國夜市，便有穿著肚兜的猛男失控衝出迎接，威廉興奮地大喊：「有18禁的感覺了！」來到這家以猛男桌邊服務熱舞為特色的海鮮餐廳，其中三棒必須穿上猛男餐廳的制服熱舞服務客人。阿緯作為餐飲CEO一聽到任務立馬傻眼，苦笑說：「我怕這集錄完要退出餐飲集團。」威廉則趁機調侃：「你不是說餐廳要轉型嗎？」讓阿緯急忙澄清：「是餐廳轉型，不是CEO轉型！」

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威廉（左2）化身猛男對敖犬（左起）、王子、朵拉熱舞。（TVBS提供）

節目尾聲，六棒親自企劃製作的經典曲MV《夏日初體驗2.0》將首度公開，身為MV導演的敖犬連在飛機上都在畫分鏡圖，他也暖心向粉絲喊話：「希望這次MV帶來六棒真的回來了的真實感」，他們甚至細心還原早期的「玉米鬚頭」髮型，為的就是帶給粉絲最有誠意的製作。敖犬也豪氣發話：「如果破百萬，我們就再拍下一支！」這次精心準備的MV成品讓粉絲們滿懷期待。

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