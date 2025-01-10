女星提告前夫1800萬討不回！李珮菁癱瘓45年砸百萬治療

〔記者林欣穎／台北報導〕「月亮歌后」李珮菁今（10）日與侯麗芳、李炳輝、江彬、龍隆、陸一龍、林在培等百位資深藝人出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會的新春聯歡餐會。李珮菁過去曾向嘉義地院提出民事訴訟，要求林姓前夫返還不當得利1800多萬元，不過最終被法官裁定駁回，李珮菁則無奈直呼對判決很不解，「我提供很多有效證據，覺得對我不公平。」

李珮菁（記者王文麟攝）

李珮菁表示自己向法官提供前夫從她戶頭轉帳1300萬到自己戶頭等有效證據，不解為何法官會判她敗訴，李珮菁與前夫認識、結婚30多年，自己從未向對方要過一分錢，男方也從沒帶過一毛錢回家，「他做的4個生意都倒，我很失望，人際關係也處理不好，我一天忍一天，忍到最後說掰掰。」

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李珮菁（記者王文麟攝）

李珮菁23歲因脊椎開刀導致下半身癱瘓，她透露近3年利用幹細胞技術治療，每年一次、目前總計花了600萬元在治療上，也說之後會陸續透過運動復健，而她也計畫3月份展開巡迴演唱，預計在台中、台南、高雄等地演出。

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