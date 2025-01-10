車珠英首當女主角！《黑暗榮耀》宋慧喬、林知衍暖送咖啡車打氣

車珠英在《元敬》中飾演王后，扮相十分漂亮。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星車珠英因演出《黑暗榮耀》中的爆乳空姐走紅，曾與車珠英一起拍攝《黑暗榮耀》，並因此成為姐妹淘的宋慧喬跟林知衍（林智妍）先後送上咖啡車應援，替她加油打氣，《元敬》首播時，林知衍守在電視機前並發限動寫下「元敬王后」，為她宣傳造勢，暖心應援讓她感動不已。

車珠英透露，《黑暗榮耀》讓她收獲珍貴友情，宋慧喬也曾拍過古裝作品，拍攝《元敬》時，宋慧喬以過來人身分，給了她不少建議，雖然貴為一線巨星，但卻很謙虛又心思細膩，自己從中獲得很多正能量。

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林知衍（左）與車珠英一起拍攝《黑暗榮耀》，並因此成為好朋友。（翻攝自IG）

此外，以反派惡女形象走紅的車珠英，私下卻是寵粉出名，戲裡戲外形成強烈反差萌，她曾在得知粉絲為她籌備生日咖啡廳應援後，特地到場感謝粉絲，還堅持自掏腰包請在場所有粉絲吃甜點、喝飲料。

宋慧喬送上咖啡車為車珠英應援。（翻攝自IG）



林知衍守在電視機前並發限動寫下「元敬王后」，為車珠英宣傳造勢。（翻攝自IG）

拍攝《元敬》時，粉絲跑到郊區的攝影現場探班，她擔心地直問粉絲待會打算怎麼回去，又貼心碎念粉絲怎麼穿那麼單薄，最後甚至親自叫了計程車，替粉絲開車門，目送他們回家，影片曝光後掀起熱烈討論。網友紛紛留言「她真的有很多美談，黑暗榮耀時期也有不少佳話，很難不愛這個歐膩啊！」、「為粉絲們開車門的本命真實存在」、「我要入坑為我叫計程車的藝人」。《元敬》每週二10:00點在愛奇藝國際站一次更新2集。

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