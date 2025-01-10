才在小巨蛋告白「小周慧敏」 蕭秉治突迸出5歲「兒子」累喊：要虛脫了

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭秉治去年12月初順利完成在小巨蛋的個人演唱會，當時最讓歌迷感動的是，他在台上深情告白有「小周慧敏」之稱的漂亮女友，沒想到才過1個月，他突然迸出5歲的可愛「兒子」。

和女友感情穩定的蕭秉治，前陣子推出新專輯《完人》，為了體驗並嘗試自己不擅長的事，公司特別企劃「完人挑戰」讓他跳脫舒適圈，首集他化身保母奶爸完成任務，替Energy阿弟照顧他年僅5歲的小兒子−豬寶，蕭秉治剛好可以「見習」當爸爸有多辛苦，短短一小時他直喊：「要虛脫了！」

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蕭秉治（左）和豬寶完成任務，開心擁抱。（相信音樂提供）

阿弟假裝說要跟老婆去約會，將豬寶交給蕭秉治幫忙照顧，但其實阿弟一路跟在一旁觀察，沒想到豬寶一個轉身讓阿弟來不及躲藏，只能背對著豬寶希望不被發現。豬寶好奇探頭，竟脫口喊出「是坤達耶！」錯認爸爸的背影是坤達，逗笑旁人。

在蕭秉治挑戰開始前，阿弟為讓從未帶過小孩的蕭秉治安心，貼心提供照顧豬寶的「小撇步」，例如喜歡扭扭蛋，帶他吃小點心等，但沒想到豬寶一走進玩具店就說：「我要轉100顆扭蛋！」蕭秉治開出任務條件，要豬寶「唱一首蕭秉治寫的歌」才能玩。

蕭秉治（左）充當阿弟（右）兒子豬寶（中）的一日保母。（相信音樂提供）

於是豬寶大方唱出蕭秉治寫給Energy的《分合》，順利獲得玩遊戲機的機會。蕭秉治又帶著豬寶爬上爬下、溜滑梯，忍不住喊出：「要虛脫了！小孩怎麼這麼有體力呀。」

蕭秉治「完人挑戰」首集已於相信音樂日常YouTube頻道上線，接下來每週四晚上也將上線更多挑戰內容。

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