侯佩岑罕提慘痛分手經歷 失態哭到妝花：還愛著要走有多難
侯佩岑在中國婚變綜藝節目《再見愛人4》擔任主持人。（翻攝自微博）
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕女星侯佩岑憑藉甜美外貌曾被譽為「台灣第一美女主播」，近年事業重心轉往中國發展，近期在婚變綜藝節目《再見愛人4》擔任主持人，而在最後一期中卻無預警在鏡頭前爆哭，就連妝都哭到花掉，讓她忍不住自嘲「我失態了」。
侯佩岑在節目中失控大哭。（翻攝自微博）
中國婚變綜藝節目《再見愛人4》近日迎來最後一期播出，而在這個階段每對夫妻都需要選擇「下車」繼續經營婚姻，或是「不下車」結束婚姻，而侯佩岑因為其中一對夫妻劉爽、葛夕之間的互動產生共鳴，激動到哭花妝容，甚至連假睫毛都掉了，讓她自嘲「說好不補妝了，氣死」。
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侯佩岑即使哭花妝容也決定繼續錄影，笑說「拚了，因為補了也是要哭花。我整個失態、我失態了」，身旁來賓見到情緒潰堤的侯佩岑直言，「我覺得佩岑你一定有過一次非常疼痛的分手」，對此，她默認反問「還愛著要走開有多難」，接著開玩笑揚言不錄了，「妝都花了還錄什麼」，逗得眾人笑翻。
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