昔模仿柯文哲！郭子乾「尾牙場暴增」曝最大挑戰

〔記者林欣穎／台北報導〕年關將近也是尾牙旺季，郭子乾透露最近他扮演的『賴青德』超受歡迎，「尾牙、春酒場都希望我扮演總統。」也因此最近主持NOWnews今日新聞《鄉民大學問》時他多次扮演賴總統，製作單位特別在本周最新一集，邀請台南幫同台尬場，邀請國、民兩黨台南市長擬參選人林俊憲跟謝龍介同台，讓網友笑說根本就是「仙拚仙」，選戰提前開打。

郭子乾尾牙邀約翻倍。（NOWnews《鄉民大學問》提供）

相較於疫情期間，郭子乾表示今年尾牙的邀約明顯跟前兩年相比多了1-2倍，最常被點名的模仿人物就是「賴青德」和「韓國魚」，尤其總統是模仿排行第一順位，郭子乾說：「真總統請不到，冒牌總統更能炒熱氣氛，每次我出場，台下都在大喊總統好，真也是過了一把總統癮。」而過去也經常被點名模仿的柯P，今年倒是隨著本尊爭議也乏人問津。

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郭子乾近期多次模仿賴清德，越模仿越有心得，他透露，賴總統模仿精髓在「台灣國語」、音調要壓低，可惜賴清德總統就職後始終沒有碰到本尊，這回受邀由賴青清德擔任會長的文總會邀請在除夕綜藝節目中、與陳漢典表演模仿脫口秀，郭子乾說：「這次將一次扮演5-6個角色，挑戰難度很大，最近都在積極排練。若有機會，也希望在演出現場與賴總統相見歡，副總統蕭美琴更是老友許久不見，年前同聚在一起，別具有意義。」

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