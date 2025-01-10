消失1年！超模杜威移居英國 攻讀台師大還拿到獎學金

〔記者陽昕翰／台北報導〕超模歌手杜威斜槓四職，他身兼超模、歌手、講師及健身教練等多重身分，把自己斜槓精神「創造價值」結合哲學及所思所想，相隔一年推出新歌《半半神》。

談到蟄伏整年的生活點滴，杜威去年因為工作關係，重心都在英國倫敦，而他還得在台師大攻讀運動心理學碩士班，只能當起空中飛人兩地飛。

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杜威去年在英國生活，分享生活體驗。（丹藍國際提供）

為了完成到課率以及與指導教授見面，杜威不惜砸重金台英往返，更笑說：「來回一趟就6萬，飛了3趟，學費比人家貴」，儘管兩地飛來飛去，完美主義的他仍將課業顧得還不錯，還拿到優秀研究生獎學金，貼補一些機票錢。

超模歌手杜威推出新歌《半半神》。（丹藍國際提供）

因為英國物價昂貴，杜威開始學著下廚，身為「料理新手」的他，對料理不在行，幾乎每天都以冷凍蔬菜微波來解決，他笑說：「只要水煮就能吃，相當符合我的健康飲食原則。」

杜威不忘分享，在英國生活時，最難以適應的就是當地人對亞洲人的歧視，回憶有次在健身房運動，就碰上幾個高壯的黑人男子大揶揄他是「黃色的猴子」，他無奈表示：「本想上前理論，但是住處離健身房有點距離，擔心回家路上會遭到攻擊，因此作罷。」

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