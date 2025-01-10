好萊塢再度面臨停擺！末日般景象「比災難片更可怕」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國南加州遭遇10多年最嚴重的強風襲擊，乾燥風勢造成多處野火蔓延，洛杉磯更出現末日般景象，根據外媒報導指出，此次火災已有至少五人死亡，但當地官員於週四表示，「坦白說，我們不知道」真正的死亡人數究竟是多少，而撤離命令影響了近18萬名居民。

美國加州近日遇上猛烈野火侵襲，場面怵目驚心。（美聯社）

數千座房屋和建築物被毀，尚未控制的大火正在燃燒馬里布和聖塔莫尼卡之間的濱海地區，是洛杉磯有史以來最具破壞性的一場大火。雖然還是有緩解跡象，但強烈的風還是預計將持續一整天，一些洛杉磯居民仍將面臨危險的環境，因為污染的空氣和不安全的水在一些地區構成威脅，來自火災的污染物可以長距離傳播並進入肺部和血液。

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目前在洛杉磯的影視製作、宣傳活動也紛紛喊停，包括《異塵餘生》、《實習醫生》、《小學風雲》、《天后與草莓》、《金裝律師：洛杉磯》《金裝律師：洛杉磯》、《重返犯罪現場》等影集暫停拍攝，《狼人》、《更好的人》、《The Last Showgirl》等片取消首映會；還有昨天包括評論家選擇獎、奧斯卡入圍公布都宣布延後。

不少好萊塢名人居住的高級社區「太平洋斷崖」也成為重災區，大明星們紛紛連夜撤離，不少人的房子也被火海吞噬，損失相當慘重，曝光的火災照片怵目驚心，宛如災難片中的場景讓人難以置信，甚至比電影更恐怖。而好萊塢去年好不容易從2023年演員工會及編劇工會雙罷工的影響中逐漸恢復，如今再度面對另一次重創。

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