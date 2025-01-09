中居正廣官網發道歉聲明 花台幣近2千萬和解演藝活動持續

中居正廣發出道歉聲明。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前日本偶像男團SMAP隊長中居正廣深陷性侵疑雲，他被踢爆與年輕女性發生桃色糾紛並以9千萬日圓（約新台幣1980萬元）和解。然而，他的星途卻已經遭受重大影響，廣告代言遭撤、節目中止、錄影畫面被刪減，今（9）日他在官方網站發出道歉聲明，並表示自己已經解決這次的桃色糾紛，日後也會繼續參加演藝活動。

相關新聞：前SMAP中居正廣陷封殺 木村拓哉記者會四兩撥千金解圍

請繼續往下閱讀...

中居正廣道歉全文。（翻攝自官網）

【中居正廣道歉聲明】

對於這次事件為大家帶來困擾與不便，本人感到相當抱歉。

新聞報導中有些內容並非事實，對我以及相關人士造成困擾，本人感到非常遺憾。

截至目前為止，因與對方的協調條件中必須保密，所以我始終沒有透露、發布任何資訊。

本人私下活動的確出現了一些問題，我也會在盡可能的範圍內，全都據實以告。

這次事件的確存在問題，但雙方透過代理人已經解決了爭論。為了解決問題，我們會真誠的考慮對方提出的建議，在此事件中並沒有報導中所提到的暴力行為。

由於和解已經成立，之後還是會繼續在演藝圈工作，並不會對工作造成影響。

這次的事件僅關於當事人與本人，並無其他外力介入。

最後，由於本次事件皆因我而起，過程中並無其他人捲入，而我本人也保證這將是我最後一次犯下這種錯誤。一切都由於我自己的疏忽造成各界麻煩，希望外界切勿對此事件持續揣測，或者對他人進行誹謗、中傷，再次誠心向各界道歉。

2025年1月9日

中居正廣

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法