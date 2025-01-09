機場遇台灣伯大聲聊床事！鄭家純嘆：每個國家都有老鼠屎

鄭家純。（翻攝自鄭家純臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雞排妹」鄭家純今（9）日在臉書分享，她在機場貴賓室遇到一位台灣人阿伯，不僅大聲講電話，內容還提到女性身材、床笫之事等等，被日本服務人員提醒後還破口大罵，讓鄭家純直呼：「不要拖累台灣旅客的平均素質」。

鄭家純提到她在機場貴賓室遇到一位台灣阿伯正在講電話，一開始是談論女人的身材、自己喜歡的類型、被動或主動開房間等等，後來又宣揚自己去年捐了八百萬做功德的事蹟，持續大聲講電話好一陣子。由於音量大到影響他人，被日籍服務人員提醒請他講電話小聲一點，卻反遭阿北用日文破口大罵，「還辯解說大家都在講話為什麼他不能講話」。

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富有正義感的鄭家純說，自己原本是想如果阿伯繼續罵服務人員的話，她就要挺身而出用日文回嗆「只有阿北你很吵啊」，結果當她準備站起來時，阿北就自己邊罵邊走出貴賓室了。鄭家純感嘆每個國家都有這種老鼠屎，並喊話網友：「我們大家要互相提醒，不要拖累台灣旅客的平均素質」。

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