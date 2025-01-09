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陳傑憲發聲了！深吻愛妻狂被催第3胎「颯爽回應」

陳傑憲與愛妻綺綺被敲碗第三胎。（組合照，翻攝自IG）陳傑憲與愛妻綺綺被敲碗第三胎。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣隊長」陳傑憲領軍國家隊在世界棒球12強奪下冠軍，帥氣外貌、愛家形象也意外話題，他日前迎來31歲生日，同時也是夫妻倆的結婚紀念日，愛妻綺綺更甜蜜獻吻送上祝福，不過卻被粉絲們起鬨敲碗「第三胎」。沒想到大家的心聲，陳傑憲真的收到了，並且也颯爽作出回應。

陳傑憲7日迎來31歲生日，同時也是與愛妻綺綺的「結婚4週年紀念日」，他先曬出一張夫妻倆勾手的甜蜜合影，不忘寫下：「Happy Birthday & Happy Anniversary（生日快樂&週年快樂）」綺綺隨後也加碼分享與陳傑憲的深吻放閃照，同時喊話：「祝你生日快樂，也祝我們結婚4週年快樂。」

針對粉絲們的心聲，陳傑憲則低調表示「謝謝大家的祝福」。（翻攝自IG）針對粉絲們的心聲，陳傑憲則低調表示「謝謝大家的祝福」。（翻攝自IG）

沒想到，陳傑憲與綺綺的兩篇放閃文一發佈後，立刻掀起粉絲們興奮暴動，除了獻上恭喜祝賀之外，也瘋狂敲碗小倆口第3胎，「會不會即將要有第三胎呢？我們繼續看下去！」、「該增產報國啦！」、「期待你們升格3寶爸媽」、「生日快樂，週年快樂！」針對大家的心聲，陳傑憲收到後則低調回應：「謝謝大家的祝福！」並附上愛心符號。

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