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娛樂 最新消息

AV女神現身台灣！ 網友捕獲野生「河北彩伽」暈翻了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優河北彩伽（原名：河北彩花）擁有清純外型及傲人身材，憑藉精湛演技和滿滿的女友感，深受大批粉絲喜愛，甚至被譽為「三上悠亞的接班人」。她昨（8）日在IG限時動態分享，多張在台灣旅遊的照片，「今天也是台灣街道的巡禮！」

日本AV女優河北彩伽。（翻攝自IG、X）日本AV女優河北彩伽。（翻攝自IG、X）

河北彩伽在IG公開來台灣旅遊的行程，可見她身穿藍色毛衣、雪白紡紗長裙，顯得格外有氣質，首先現身廟宇參拜，緊接著又來到書店酒吧，她開心站在書櫃前翻閱書籍，精緻又投入的臉蛋讓路邊的民眾都忍不住被她吸引。

河北彩伽參拜廟宇。（翻攝自IG）河北彩伽參拜廟宇。（翻攝自IG）

然而，河北彩伽來台灣也被許多粉絲目擊，有網友在Dcard分享，自己在大稻程慈聖宮吃小吃的影片，好奇詢問她的身分，隨後就有人揭曉答案「河北彩伽」，引起大批網友暴動直呼，「我婆」、「女神」。

河北彩伽幫粉絲簽名。（翻攝自IG）河北彩伽幫粉絲簽名。（翻攝自IG）

此外，河北彩伽晚餐在火鍋店用餐，也應店家要求簽名留念，旁邊還有不少拿著手機排隊等簽名的粉絲，此舉可以說是超級寵粉！她今天也於IG透露，今天的行程在臺北市立動物園。

河北彩伽在台北市立動物園。（翻攝自IG）河北彩伽在台北市立動物園。（翻攝自IG）

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