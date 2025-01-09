林岱縈站電子花車舞力全開 學生見「她」緊張到狂抖 

草爺登上電子花車，老神在在稱「有熟悉的家鄉味」。（台北海大提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕公益團體「紅心字會」36週年慶發起《送愛進校園》找來林岱縈、草爺、莊錠欣、卜星慧、ELL&s等數十組歌手前進台北海洋科技大學，台北海大學生會、新媒體互動科技應用學士學位學程（新媒體）也耍大招，用電子花車結合辦桌文化來迎接眾星們的到來，一起為數百位同學辦迎新，讓首次體驗站上「電子花車」開唱的歌手們興奮不已。

紅心字會《送愛進校園》首開校唱先例全義唱服務。（台北海大提供）

首次參加校園演唱的林岱縈就說：「我的第一次也太震撼教育了吧。」她率領舞群演唱單曲《Calculate LOVE》舞蹈實力更是引起現場尖叫聲連連；比熊-陳又禎上場演唱時，舞台車臨時有問題，結果台下同學集體為她加油，成為當晚最受歡迎的小可愛。莊錠欣也說真的是蠻難忘的經驗。同學們現場見識到莊錠欣的超級歌喉也稱讚「根本像清唱一樣，實力也太好了吧！」草爺則是老神在在像在跑攤「有熟悉的家鄉味」。

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台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克（左二）邀請比熊、林岱縈、司徒建銘等人成為新媒體學程講師。（台北海大提供）

還有學生見到電玩女神陸子玄本人時，緊張到發抖找老師求救幫忙拍照：「我的天啊，電玩女神子玄本人也太呆萌可愛了。」《送愛進校園》首開全台校唱先例，義唱服務全程兩小時，同學尖叫連連根本停不下來，主持人司徒建銘笑說，「我全程只聽到尖叫聲，連藝人訪問的聲音都快聽不到了」。他更爆笑說，「台下是辦桌，每位表演者都下台敬飲料，好像參加婚禮場喔，哈哈！」

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