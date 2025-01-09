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樂天女孩穎樂多才多藝！曾想當體育老師 日媒狂讚「運動能力出眾」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天啦啦隊女神林穎樂外型甜美、身材姣好，深受觀眾喜愛，她近日登上日媒，以「出眾的體育能力」備受關注，文中提及，她曾參加《全明星運動會》第三季表現亮眼，被封上「山賊（土匪）穎樂」的外號。

樂天啦啦隊女神林穎樂。（翻攝自IG）樂天啦啦隊女神林穎樂。（翻攝自IG）

據日媒《Full-Count》報導，林穎樂在中華職棒六隊啦啦隊中，以「最佳運動神經」脫穎而出，她大學時進修體育，原先計畫畢業後成為體育老師，不過，對表演的熱愛讓她選擇追逐夢想，參加樂天女孩的徵選，克服重重難關並成功入隊。

林穎樂不僅在球場應援，她還有「藝人」身分，曾在台灣體育競技節目《全明星運動會》有亮眼表現，在短跑、跳遠及游泳等項目中多次奪冠，讓觀眾見識到她超凡的運動天賦。在節目中，她展現超強的游泳實力，50公尺僅花約33秒完成，打破節目女子50公尺游泳紀錄，獲選為「女狀元」，也因此被封上「土匪穎樂」稱號。

林穎樂於2021年加入樂天女孩，即將進入第五個賽季，她分享，兩年前去美國巡迴演出時，有機會和當時在天使隊投手大谷翔平見面，「當時他特地抽空與我們合照，還握了手，他真的非常帥氣！」

此外，林穎樂去年9月發行單曲，以歌手身份出道，「我想在新的領域挑戰自己」，並透露第二首單曲的發行也已經確定，接下來的作品將以唱跳為主，她也坦言，唱跳比啦啦隊應援還困難，但是自己會盡力而為。

儘管在等多重身份間忙碌不已，但林穎樂仍經常抽空去日本，她自曝，喜歡去北海道體驗冬季運動。「三年前第一次到北海道滑雪，雖然是初學者，但很成功，我的運動神經還算不錯。」

日媒《Full-Count》專訪林穎樂。（翻攝自官網）日媒《Full-Count》專訪林穎樂。（翻攝自官網）

報導點出，林穎樂憑藉出色的運動能力，在綜藝節目中大受歡迎。台灣的啦啦隊成員不僅在球場上表演，也經常登上螢幕成為全方位藝人，「穎樂則憑藉自身的體育專長吸引了大批粉絲。」

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