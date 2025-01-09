魯蛇男揪性感女神玩綑綁PLAY！過年檔大尺度揭駭人真相

新生代驚悚片女神蘇菲柴契爾主演驚悚新片《完美伴侶》。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由新生代驚悚片女神蘇菲柴契爾、《黑袍糾察隊》傑克奎德主演的驚悚新片《完美伴侶》，今（9）日曝光正式預告，兩人化身一對藏有駭人秘密的完美伴侶，嗨玩反手綑綁、居家監禁、野外拖行等各種大尺度PLAY，讓觀眾看得血脈賁張。

蘇菲柴契爾（左）和傑克奎德在《完美伴侶》嗨玩反手綑綁、居家監禁。（華納兄弟提供）

該片堪稱2025開春最驚悚的愛情電影，日前才因前導預告出現蘇菲兩眼含淚、卻仍伸手被蠟燭狂燒的震撼畫面，引發社群熱議。正式預告除了再曝光超刺激畫面，蘇菲將手機上標示「智商」指數從 40 往上調高的神秘行為，更令人不寒而慄，加上多幕血腥畫面，難以預料劇情走向將如何發展。

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蘇菲柴契爾在《完美伴侶》最新海報兩眼翻白、露出冰冷微笑。（華納兄弟提供）

最新發布的海報只見蘇菲依偎在傑克身旁，卻兩眼翻白、露出冰冷微笑，讓人毛骨悚然。該片故事描述傑克飾演的宅男魯蛇喬許與蘇菲飾演的超正女神艾莉絲在超市意外相遇，一見鍾情陷入愛河，更成為眾人眼中的完美伴侶，不料在一場與朋友狂歡的聚會上，竟意外揭露這段看似完美的感情背後，所藏著駭人真相。

《完美伴侶》將於大年初一1月29日正式在台上映，IMAX版同步登場，最新預告：

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