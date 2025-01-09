韓邪教淫魔鄭明析最終宣判出爐！ 17年有期徒刑、電子腳鐐監控15年

南韓邪教「攝理教」教主鄭明析將面臨17年的刑期。（本報合成；翻攝自Netflix、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓攝理教教主鄭明析以宗教之名，行性需求之實，性侵多名女信徒而入獄10年，但他在2018年2月出獄後依然不知悔改，再次以洗腦方式性侵多名亞洲信徒，甚至聲稱自己是救世主「彌賽亞」，種種惡行也在2023年拍成紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露。而他今（9）日最終宣判17年有期徒刑。

綜韓媒報導，1999年韓國警方對其性侵指控展開調查時，鄭明析便逃離韓國，且在台灣、香港和中國大陸流亡了大約10年，並在期間犯下多起性侵案。之後他於2007年5月被中國警方逮捕，2008年2月被遣返韓國，被判處10年有期徒刑，並在2018年2月出獄。

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然而他出獄後仍持續性侵對多名女信徒，且對象涉及香港、澳洲、韓國籍女信徒，當時南韓檢方向負責審理此案的大田法院，以涉嫌性侵等罪名進行了審判，請求判處鄭明析30年有期徒刑。案件一審時，法院曾判處鄭明析23年有期徒刑，但二審將刑期減至17年。

如今，韓國最高法院第二刑事部稍早進行最終宣判，判處其有期徒刑17年，並裁定附加執行配戴電子腳鐐監控行蹤15年、10年個人資訊公開、10年禁止從事兒童和青少年相關機構工作等懲處措施。

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