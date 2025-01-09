（影音）李珠珢要來台灣了？ 限動PO「豪哥加油」網瘋猜：要來這隊

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國啦啦隊女神李珠珢憑藉洗腦的「三振舞」爆紅，先前韓媒證實她和經紀公司APEX解約，未來的動態備受關注，甚至有傳言她將來台發展。然而，她昨（8日）在IG限動分享一張「豪哥加油」梗圖，再度引起網友聯想。

李珠珢。（翻攝自IG）

李珠珢昨天在IG與粉絲進行互動問答，其中，有網友問，「感覺像完全沒使用方言」，她則回應，「謝謝...我現在也是首爾人了嗎？」值得注意的是，雖然她的配圖和回答毫無關聯，但圖中可見她用中文喊，「豪哥加油」，此舉掀起網友揣測，「豪哥」疑似就是指剛宣布轉戰味全龍的重砲陳子豪，也讓李珠珢可能加盟味全龍的傳聞再度被討論。

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李珠珢於IG發梗圖引發聯想。（翻攝自IG）

事實上，李珠珢日前就被發現，她將IG帳號從「my._.chuuu」改為「0724.32」（生日與背號），並在簡介中添加中英文姓名「LEE JUEUN 李珠珢」，自去年離開經紀公司APEX，並確定不再為韓國起亞虎應援後，李珠珢的未來去向備受關注。台灣球壇也多次傳出消息，指有多支球隊接觸她。

檔案位置 https://drive.google.com/drive/folders/1wNUzKaF1aY_4KZc43wZocPpVmjnNFoQz?usp=sharing

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