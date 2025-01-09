金鐘女星新年爆喜訊！「談戀愛」認了：少女心

程予希為台中畫展特別畫了四幅新的畫作。（星星相藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金鐘迷你劇女配角的程予希2025年公佈好消息，宣布繼2024年台北「Mirror Mirror」藝術展大獲好評後，即將首次將展覽移師至台中，程予希說：「其實真的沒有想過可以跨出台北，但一直期許自己能擴展到不同地區甚至國家來辦展，這次算是跨出第一小步！」希望透過這次台中的展覽，讓更多人看到她的畫作，進一步認識程予希的另一面。

問及移師到台中辦展有無祭出壓箱寶，她透露為此特別畫了四幅新的畫作，相當貼近自己近期狀態，其中一幅「少女心」是這次台中展出的主視覺，「創作很像是用顏料跟畫布談戀愛，無論追求什麼，如果能保有那份悸動與少女心，就非常值得去專研與投入。」她進一步表示：「少女心是不分任何年齡階段的，希望透過這幅畫作讓每個人再次找到屬於自己最熱愛的事務。」

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程予希即將在台中開展。（星星相藝提供）

談到自己最少女心的一面，程予希笑說：「面對畫作跟面對愛犬Q醬的時候比較容易展現。」她回憶與寵物博美犬Q醬相處的點滴，特別提到：「從沒想過牠會在我生命中佔這麼重要的地位，隨著相處時間變長，因為牠而延伸出來的愛是無可比擬的！不管做什麼都愛著牠。」這段溫馨互動展現了程予希對生命中珍貴事物的真摯情感。

回顧2024年與展望2025年，程予希用她的名字「予」與「希」字代表去年與今年的關鍵字，她說：「2024年做了很多自己沒想過的事，給『予』的過程中，也讓自己成長了不少。」

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