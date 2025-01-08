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娛樂 最新消息

不只邱軍！洪其德沾毒酒駕「累犯撞死婦」 演藝事業全毀

洪其德曾眼泛淚光，表示自己絕不再喝酒開車。（本報資料照）洪其德曾眼泛淚光，表示自己絕不再喝酒開車。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕排灣族歌手邱軍唱紅台劇《華麗計程車》插曲〈運轉人生〉，星途才正要大放異彩之際，卻於去年底涉及酒駕肇事逃逸，更若無其事一連唱了3場跨年；不幸的是，一名遭撞的計程車司機卻在搶救7日後撒手人寰。無獨有偶，藝人洪其德2008年在墾丁無照酒駕，撞死餐廳洗碗工的婦人，因此退出演藝圈。

洪其德的背景其實大有來頭，爺爺洪鼎元曾任刑事警察局局長，父親洪濬哲是前籃球國手、前立委，他在進入演藝圈後以外景主持為主，手上握有的節目囊括《食在好味道》、《黃金征服者》、《世界非常大》等，當年的月收入就已高達20幾萬，且進出均以進口車代步，聲勢如日中天，事業前程似錦。

沒想到，洪其德當時卻時常流連夜店，甚至涉嫌吸食毒品，關進台北看守所勒戒48天，後來疑似酒駕拒絕酒測挨罰6萬，但沒記取教訓，2008年在墾丁無照酒駕撞死在餐廳的洗碗工，酒測值高達1.28，幾乎是神智不清，即便事後與死者家屬以330萬和解，並在虎口刺青警惕自己，仍無法繼續演藝工作，至今已達16年。

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