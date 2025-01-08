大愛爆爭議！雙金影后楊貴媚曝合作眉角：溝通很重要

楊貴媚今出席第七屆華文公關獎頒獎典禮。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演陳保中日前指控大愛電視無預警腰斬戲劇拍攝，許多影視界人士也接連爆料內幕，引起各界熱議，楊貴媚今出席第七屆華文公關獎頒獎典禮時，因她過往拍過大愛許多戲劇，包括《歸．娘家》、 《蘇足》，最近的一部是2022年《天下第一招》，被問及此風波，她為難道：「這應該不是單一原因引起，很難說誰對誰錯。」

她提到自己跟大愛合作的過程都很愉快，「遵從規矩在哪裡、知道底線在哪裡，願意就接受，接受就拍完就好。」她當年拍《天下第一招》，沒有發生過更動角色的事，當時碰到對劇本不理解之處，大愛的經理、編劇、製作人和相關演員們一起讀本並開會說明，「拍的時候非常愉快，事前準備工作、大家溝通非常重要。」

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她也根據自己拍大愛戲的經驗表示：「產品置入是不允許的，豬肉也不行，每個台的台性不一樣，要拍就要尊重規矩，要知道底線在哪裡，願意就接受，接受就拍完就好 。」

楊貴媚今出席第七屆華文公關獎頒獎典禮。（記者潘少棠攝）

她從影至今沒有遇過停拍狀況，頂多拍攝Delay幾天，酬勞也都有如期拿到，她認為要接戲前就要想清楚，至於接戲的原則，她打趣說：「劇本好、導演好、重要是，錢要談好就好。」

此外，楊貴媚榮獲華文公關獎的「年度台灣正面形象影響力人物」，今天她盛裝出席頒獎典禮，她謙稱表示不覺得自己有什麼影響力，「我覺得演藝圈的每個人都是很好的行銷公關」；楊貴媚也分享她當公益團體執行長的心得，她表示自己所屬的桂田文化藝術基金會主要是想照顧資深的影視人員，今年也擴大幫忙演藝圈的幕後工作人員，「我最近就有去醫院探訪陳盈潔，她的家人說她都不說話」。

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