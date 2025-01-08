《魷魚遊戲2》穿幫被抓包！攝影師意外入鏡 網掀討論：故意的

《魷魚遊戲2》開播後話題度飆升。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Netflix影集《魷魚遊戲2》在2024年尾聲正式上線，劇情中埋藏諸多亮點，加上演員的選角等，在開播後皆成為熱門話題，更榮登全球熱門影集榜首，順利延續第1季的成功。不過，有眼尖觀眾揪出在第七集的片段當中，竟出現攝影師誤入鏡頭的畫面，看得相當用心且仔細，也意外掀起討論。

《魷魚遊戲2》開播至今雖然毀譽參半，各方評價也是相當兩極，不過確實成功帶起了話題，同時也吸引全球觀眾的注意。沒想到，一名眼尖的觀眾指出，《魷魚遊戲2》第七集在22分41秒處，竟出現一位身穿黑色服裝並扛著攝影機的工作人員，他大感驚訝之餘也發文詢問廣大網友們：「你們有發現嗎？」

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許多網友看完「穿幫畫面」後認為就是故意的，「本來就是給花錢人看的實境遊戲，出現鏡頭圓得過去啦」、「應該是故意的，不然我們怎麼會看到這部影集呢」、「實境秀有人拍攝很正常啊！」不過也有不少人直指這就是穿幫，「就算是真的直播錄影師，那也要穿工作服，不可能可以露臉，不然違反遊戲規定，連富豪來看比賽都要戴面具了！」

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