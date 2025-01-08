峮峮續留中信兄弟！ 網友嗨翻：還好女神沒說要引退

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮於昨（７）日在社群發布賽季的回顧影片，她向粉絲開心喊話：「感恩的心！2025年開季見」。

峮峮於昨（７）日在社群發布賽季的回顧影片。（翻攝自IG）

根據了解，峮峮在先前的訪問中就有透露，會持續留在中信兄弟，甚至已經規劃好會跳到35歲，打破球迷擔憂要引退的消息。這次的賽季回顧影片發布後，吸引許多粉絲開心留言，「每年年初最開心的事就是看到峮峮說開季球場見！還好女神沒說要引退」、「下次目標，中信兄弟二連霸」。

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此外，會引起球迷如此擔憂峮峮會引退的原因，是在去年球季中信兄弟例行賽結束後，峮峮在IG發文表示：「我例行賽中的最後一次洲際，四連勝太快樂了」，這句話讓球迷以為她可能即將引退，對此她很快做出回應，自己只是少打了「今年」，還反問大家：「這麼希望我退出嗎？」立刻消除粉絲擔憂的念頭。

去年球季中信兄弟例行賽結束後，峮峮在IG的發文，讓粉絲誤會她可能即將引退。（翻攝自IG）

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