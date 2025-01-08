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娛樂 最新消息

百白豁出去上演人鬼戀！激戰男主角「脫褲子」差點露點

百白扮鬼，與智博上演人鬼戀。（笙根蘭陽提供）百白扮鬼，與智博上演人鬼戀。（笙根蘭陽提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「A_Root 同根生」樂團推出新歌《咚咚》，力邀百白跨刀擔任女主角，在MV扮女鬼的她放飛自我，不僅「倒頭栽」展現「大法師」下腰功力，更犧牲色相獻出「床戲」，與同根生主唱智博「滾床單」。

百白在MV中飾演「咚咚鬼」，繼電影《鬼才之道》之後，透露對「鬼」的角色已經很熟悉，她認為扮鬼很有挑戰，「因為大家對鬼有很多不同的想像，更能自由地揮灑演技。」

百白擔任MV女主角。（笙根蘭陽提供）百白擔任MV女主角。（笙根蘭陽提供）

百白詮釋得「咚咚鬼」，與團員組成「小鬼復仇者聯盟」，找尋主唱智博所扮演的男主角報仇，兩人卻意外看對眼，重新愛上對方大談人鬼戀。

百白獻出「床戲」，與智博在床上濃情密意滾床單，還無厘頭掀裙子給他看，最後更主動示意「纏綿」。

百白、智博緊緊相擁。（笙根蘭陽提供）百白、智博緊緊相擁。（笙根蘭陽提供）

有趣的是，這段「人鬼纏綿」的劇情是由兩人即興發揮，最後讓男主角智博以「脫褲子」方式，加上誇張表情象徵性地完成。

智博在演出前忘記多加一條內褲，拍攝時差點把全部的褲子脫下來「走光」，讓他尷尬笑說：「這才是MV的money shot，有興趣的觀眾請在MV底下留言敲碗看側拍全記錄。」

百白為了扮好用「頭著走路」的咚咚鬼，整齣戲都得「倒頭栽」入鏡演出，創下她從影以來最刻苦「扮鬼」經驗，每拍完一次倒立，更忍不住苦笑說：「既然這麼常演鬼，那我真的該好好練練倒立了，倒吊對嘴唱快歌真的不是人幹的，是鬼幹的。」

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