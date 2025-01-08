又1藝人發生車禍！任容萱犯太歲 剛吐「還沒出過車禍」就GG了

任容萱今今擔任全聯零錢捐愛心大使，呼籲大眾支持顏損孩子及家庭。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕任容萱今擔任全聯零錢捐愛心大使，呼籲大眾支持顏損孩子及家庭，助陽光孩子重拾笑顏，受訪時她提到自己屬龍，原本年底還跟朋友說「我還沒出過車禍」，沒想到衰事一連串發生，先是開車跟人發生擦撞，驚呼：「第一次遇到這種狀況，就打電話給保險員，那個當下滿驚嚇的。」後來，她跨年前還發燒到38.8度，讓她開始迷信，想著是否犯太歲：「是不是因為我屬龍，處於本命年年末。」

一周前，她為了要去姊姊Selina家吃麻油雞，自行開車前往，卻發生車禍，她的車切出去車道時不小心與其他車輛發生擦撞，當下打給保險員，慶幸另一台車的車主沒有認出她是藝人，她也慶幸對方滿有耐心，下班時間等待警察作業，也自曝車損還好，「但要花時間維修，有賠錢給對方，還好有保險。」

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任容萱今出席活動，提到去年底犯太歲。（記者蕭方綺攝）

接著她在跨年時發燒到38.8度，一連串衰事，讓她自嘲犯太歲，事後她也到行天宮求平安，媽媽也為她求了一個平安符要她帶在身上，「年末還是要注意行車平安、身體健康。」

回顧去年，任容萱努力學習日文、英文和投資理財，「我滿喜歡學習，學習讓我有存在感。」她認真去上投資理財交易課程，包含美股投資、台股投資、看技術分析、看盤，她頗有心得也很有興趣，「很開心可以跟著這個老師堅持一年，投資就是有賺有賠，開心還在市場裡面沒有被淘汰。」

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