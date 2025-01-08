馬天宇爆襲胸楊冪！事後炫耀「摸起來軟軟的」惡劣行徑全被翻

馬天宇（左）驚傳曾襲胸楊冪（右）。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣小生馬天宇近日才剛被同劇組演員李明德爆料耍大牌，不過後來受到劇組力挺，李明德反被踢爆才是耍大牌的人，但網路上仍有不少人群起爆出馬天宇的黑料。甚至傳出馬天宇曾襲胸楊冪，甚至還在事後評論「摸起來軟軟的」，引起外界關切。

馬天宇被爆曾襲胸楊冪一事是發生在兩人一起拍攝《古劍奇譚》時，當時他還在受訪時笑稱：「摸起來軟軟的，（胸部）不小」，雖兩人平時感情很好，但公開評論觸感仍令許多人無法接受。

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網友整理出馬天宇受害者聯盟名單，包含女星李蘭迪（左起）、楊紫、孟子義等人。（翻攝自微博）

接著還有網友整理出其他受害者名單，包括他曾在實境節目中把女星李蘭迪氣哭；女星楊紫私訊他幫助投自己一票，他卻直接公開發出對話內容並在微博標註官方；和孟子義合作綜藝節目時，因遲到導致拍攝延誤，卻將責任全推給女方。這些行為因李明德爆料事件又被翻出，馬天宇形象也慘翻車。

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