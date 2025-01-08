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吳奇隆遭傳婚變後首發文 劉詩詩罕見跟進

吳奇隆與劉詩詩結婚10年，近期屢傳婚變。（翻攝自微博）吳奇隆與劉詩詩結婚10年，近期屢傳婚變。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳奇隆與劉詩詩結婚10年，近期屢傳婚變，有中國媒體補一槍指吳奇隆在中國原有多家公司，繼註銷「江蘇稻草熊文化傳媒有限公司」、「九江隆之心影視文化工作室（有限合夥）」2家公司後，近日又退出名下唯一存的「鎮江愛電智慧能源有限公司」，算一算，吳奇隆名下公司均已遭註銷。

相關新聞：吳奇隆劉詩詩為何頻傳9年婚變？媒體人揭主因出在男方

特別的是，吳奇隆在傳出婚變後，微博自去年12月17日後沒再更新，被眼尖網友發現7日終於又有了新發文，這是吳奇隆婚變謠言瘋傳後首度更新動態。

相關新聞：西藏7.1強震增至126死188傷 9小時餘震逾150次

西藏日喀則市7日上午發生規模7.1強震，死傷慘重。（路透）西藏日喀則市7日上午發生規模7.1強震，死傷慘重。（路透）

吳奇隆最新發文並未提及個人婚姻狀況，而是關注西藏日喀則6.8級地震災情，透過微博轉發央視新聞報導西藏地震災情，並寫下3字：「願平安！」接著hashtag「定日縣地震全力搜救」、「我們與西藏日喀則在一起」。

相關新聞：中媒爆：吳奇隆名下中國公司全註銷 退出所有關聯企業

而吳奇隆最新發文關心西藏日喀則6.8級地震，劉詩詩竟也跟進吳奇隆，不久後轉發中國媒體《人民日報》發文，寫下：「願平安！辛苦救援人員，注意安全！」但2人有志一同都沒提及另一半。



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