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「金鋼狼」休傑克曼新歡曝光 幸福藏不住

休傑克曼（右）與薩頓福斯特合演音樂劇結緣。（翻攝自IG）休傑克曼（右）與薩頓福斯特合演音樂劇結緣。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）曾以「金鋼狼」一角擄獲大批影迷目光，2023年與大13歲妻子黛博拉李（Deborra-Lee）結束27年婚姻，近期被媒體直擊與新歡約會，期間2人十指緊扣，狀甚親蜜。

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外媒《時人》報導，休傑克曼6日晚間被目擊與新歡薩頓福斯特（Sutton Foster）外出約會用餐，只見休傑克曼留有濃密鬍鬚，身穿灰色上衣及深色夾克，薩頓福斯特則穿橄欖綠連身裙，逛街中2人有說有笑，全程不但十指緊扣，洋溢非常幸福模樣，羨煞眾人。

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報導指出，休傑克曼與薩頓福斯特2022年因合演音樂劇《The Music Man》結緣，音樂劇演完沒多久，休傑克曼與前妻黛博拉李宣布離婚，薩頓福斯特則在去年10月與結婚10年編劇老公泰德格里芬（Ted Griffin）分道揚鑣，進而被拍到與休傑克曼約會。

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