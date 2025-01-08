撞到人要說對不起！邱軍肇逃遭譙爆「獄轉人生」

〔記者邱奕欽／台北報導〕排灣族歌手邱軍自選秀節目出道，更唱紅唱紅台劇《華麗計程車》插曲《運轉人生》，沒想到去年底撞上路旁的2名排班計程車司機後，卻肇事逃逸，更若無其事一連唱了3場跨年，其中一名司機在搶救7日後撒手人寰，基隆地院昨（7日）晚間10點10分裁准將他羈押禁見。由於邱軍在事發後噤聲神隱、態度消極令外界相當氣憤，更遭網友以告五人的經典歌曲《愛人錯過》譏諷。

邱軍因駕車肇事逃逸致死遭羈押禁見。（本報資料照）

邱軍在12月27日肇事逃逸後2天才到案說明，但否認撞人聲稱是「撞到石頭」，爾後若無其事唱了3場跨年演出，其中48歲李姓司機在搶救7天後仍不幸身亡，各界輿論甚囂塵上，他卻大搞噤聲神隱，且處理態度消極，最後由母親對外發聲，卻因為文中一句「受害者家屬避不見面」引爆民眾怒火，更讓受害者家屬駁斥：「人躺在加護病房裡面，怎麼避啊？」

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最終，邱軍昨下午遭基隆地檢署傳喚到案，被認定涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪，且嫌疑重大有逃亡及勾串證人、滅證之虞，基隆地院晚間10點10分裁准將邱軍羈押禁見。消息曝光後，網友們紛紛以告五人名曲《愛人錯過》譙爆：「相撞在街口，相撞在街口，你媽沒有告訴你，撞到人要說對不起！」、「告五人的歌要聽！」、「唱完運轉人生，換你獄轉人生。」

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