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娛樂 最新消息

台灣牛肉麵小開是他！日本約會遭直擊 越後湯澤揪師姐浪漫談愛

「 Theseus 忒修斯」找來師姐張俐晴跨刀MV。（抓馬文化提供）「 Theseus 忒修斯」找來師姐張俐晴跨刀MV。（抓馬文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕民謠組合「 Theseus 忒修斯」由雙主唱小正和翔煜組成，他們平時除了玩音樂，背景也大有來頭，小正是新北知名牛肉麵第三代傳承人、翔煜是嘻哈廠牌主理人，近來推出新單曲《廢棄清理》，MV邀來高爾宣的哥哥高爾賢執導，師姐張俐晴出任女主角，去年11月遠赴日本取景，可說是砸錢不手軟。

他們組團十年，小正和翔煜的交情不在話下，但在MV中，小正和女主角糾葛，翔煜只能飾演清道夫，讓翔煜也直接吐槽「不公平」，甚至「控訴」：「一個人是公費掃地、另一個人卻公費談戀愛！」

「 Theseus 忒修斯」找來師姐張俐晴跨刀MV。（抓馬文化提供）「 Theseus 忒修斯」找來師姐張俐晴跨刀MV。（抓馬文化提供）

兩人首度在越後湯澤見到雪景，也覺得相當新鮮，翔煜表示：「雖然穿著戲中清潔員的衣服非常的冷，但還是非常開心。」小正偷嚐了雪，訝異沒什麼味道，笑稱：「可以帶果醬來配。」

忒修斯和張俐晴原本不熟，藉由這趟MV之旅，3人成為莫逆好友，在日本的某夜，睡不著的張俐晴遇到晚歸的翔煜，半夜3點多的談心，使得友誼大躍進，團隊還給3人取了期間限定名稱「忒俐屋」。

民謠組合「 Theseus 忒修斯」由雙主唱小正（後）和翔煜組成。（抓馬文化提供）民謠組合「 Theseus 忒修斯」由雙主唱小正（後）和翔煜組成。（抓馬文化提供）

他們特別感謝張俐晴的幫忙，尤其飾演前男友的小正跟她有肢體親密戲，讓從沒演過戲的他手足無措，幸虧張俐晴要他別顧忌，「該怎麼演就怎麼演！」讓小正心理壓力減輕不少，順利完成處女作。

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