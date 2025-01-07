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賈靜雯帶梧桐妹外出享受夜生活！狂歡暢飲畫面曝光

賈靜雯帶梧桐妹以及一票友人一同現身酒吧，超嗨暢飲熱舞的畫面也曝光。（翻攝自IG）賈靜雯帶梧桐妹以及一票友人一同現身酒吧，超嗨暢飲熱舞的畫面也曝光。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星賈靜雯與19歲大女兒「梧桐妹」感情融洽，不時會聚在一起狂歡，在梧桐妹成年後偶爾也會一起小酌幾杯，宛如朋友般的互動令人相當羨慕。昨（6）日賈靜雯帶梧桐妹一同現身台北信義區的街頭酒吧，同行的還有藝人謝欣穎、楊祐寧辣妻Melinda、林映唯以及一些圈外好友，超嗨暢飲熱舞的畫面也曝光。

與賈靜雯、梧桐妹同行的有謝欣穎、楊祐寧辣妻Melinda、林映唯。（翻攝自IG）與賈靜雯、梧桐妹同行的有謝欣穎、楊祐寧辣妻Melinda、林映唯。（翻攝自IG）

從女星林映唯曬出的動態可見，他們一行人於昨（6）日現身信義區小酌，過程中超嗨，不斷隨著酒吧音樂熱舞，沉浸在酒吧較吵雜的氛圍中。而針對梧桐妹的酒量，賈靜雯曾公開表示，梧桐妹剛成年時就已經開始讓她接觸酒精，一方面是想教導她如何保護自己，一方面也觀察她醉酒後是否會出現奇怪行為，沒想到梧桐妹酒量和酒品都不差。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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