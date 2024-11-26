樂天女孩張雅涵認整型！曝有容貌焦慮 被笑「擴頭妹」自卑

張雅涵曾因容貌焦慮而心情低落。（張雅涵提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩張雅涵日前擔任公視《少年願望事務所》來賓，分享她從因容貌焦慮而心情低落，到逐漸釋懷的心境轉變。

張雅涵坦言，她過去為了膚色問題曾嘗試過吃美白錠、打美白針，但她後來意識到其實現在的自己並沒有不好，「有人會特地曬成歐美膚色，這樣的膚色其實很流行」。她也笑說自己是靠著身邊同樣黝黑的啦啦隊成員來緩解自己黑肉底的容貌焦慮。

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張雅涵小時候曾因為額頭飽滿和較高的髮際線，被父親戲稱為「擴頭妹」，一度因此感到自卑，後來發現飽滿額頭成為流行，於是接受自己的自然特徵，不再刻意改變。

談及整形經歷，張雅涵表示，最初選擇雙眼皮手術的原因並非追求外表完美，而是為了解決化妝的不便。她說：「以前是單眼皮，看起來太腫，必須畫很粗的眼線還要貼雙眼皮貼，貼到眼皮都破皮，乾脆直接割雙眼皮，省下時間又方便。」她也強調，自己的整形經歷以微整形為主，對大手術仍存有顧慮：「全身麻醉我不敢，怕會有風險。」

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