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娛樂 最新消息

小林柏宏爆劈腿親密片！退出總決賽評選 林子宸終於道歉了

林子宸（資料照，天空娛樂提供）林子宸（資料照，天空娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台韓合作的男團選秀《SCOOL》本週六在高雄巨蛋舉辦總決賽，選出正式出道的七人男團，不過19日人氣選手「小林柏宏」林子宸卻被舊愛爆料二度劈腿，甚至看到他與劈腿對象的親密影片，因而被主辦單位拔除參加出道投票的資格，今天他更發長文道歉了。

林子宸在IG發文提到，「我必須向因我個人行為而受到傷害的女孩以及她的家人，發自內心地道歉。因為我的輕率與不負責任，讓她們受到了不應該有的困擾與痛苦，對不起，真的很抱歉！」坦言在感情中未能做到坦誠與專一，對於造成的傷害，以及對女方家人造成困擾感到抱歉。

他強調，這段時間一直在反思自己的行為，並會永遠記住這次的教訓，承諾未來會更加成熟、負責任地對待每一段感情，並成為一個更真誠的人。

此外，他也向團隊、節目組、公司表達歉意，「我知道這次事件對你們造成很大的困擾。」將承擔一切後果。

他表示將全力改進自己的行為，並對粉絲與家人道歉，「對此我感到羞愧。」未來將會努力改進自己，並且以更好的表現來回報大家的信任與支持，也提到自己仍會盡力完成總決賽的錄製和粉絲演唱會，「同時，我會退出《SCOOL》節目的總決賽評選與出道機會。」

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