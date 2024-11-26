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Matzka揭2寶爸教育心聲 創作兒歌成挑戰

Matzka與黃韻玲。（小公視提供）Matzka與黃韻玲。（小公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《為寶貝唱一首歌》小公視愛唱歌系列繼鳳小岳推出的〈羽毛貓〉後，音樂總監黃韻玲與Matzka製作十足雷鬼風格的歌曲〈笑咪咪〉，身為兩個女兒爸爸的Matzka，透露歌曲最初創作靈感的核心是「不要忘記我」，難得透過音樂吐露對孩子成長過程想說的話。

Matzka過去在重大音樂獎項獲獎及入圍無數，曾以女兒之名寫歌，流露出身為父親的溫柔一面。這次為小公視愛唱歌系列創作新世代的流行兒歌卻成了Matzka的一大挑戰，還花了不少時間和音樂總監黃韻玲來回討論，「互動性」成了這首歌畫龍點睛的部分。

Matzka製作十足雷鬼風格的歌曲〈笑咪咪〉。（小公視提供）Matzka製作十足雷鬼風格的歌曲〈笑咪咪〉。（小公視提供）

育有2女的Matzka表示，和作詞人崔惟楷交流想法後，想透過這首歌告訴孩子們，在未來長大的路上，也許會遇到很多惡意及不順遂，只要不要忘記和爸媽家人一起相處的過程與時光，很多事情以一笑帶過的方式面對，保持這樣的心態，對任何事情都笑咪咪，沒有什麼過不了的，不用過度在意別人的看法，沒有什麼事會比自己開心快樂還來得重要。

黃韻玲第一次聽到〈笑咪咪〉時非常的開心，猶如歌名眉開眼笑，一聽就上癮笑咪咪，展現了Matzka擅長的創作曲風與音樂精隨。〈笑咪咪〉的旋律相當洗腦，尤其在節奏的部分令人印象深刻，難得的是Matzka兩個女兒獻聲唱和，為這首歌添加了許多童趣與歡樂，也為《為寶貝唱一首歌》小公視愛唱歌系列開啟了更多元的風貌。

〈笑咪咪〉於11/26由環球音樂數位發行，MV與幕後花絮將於小公視YouTube頻道首播，請密切留意相關社群平台。

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